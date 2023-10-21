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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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З моменту повномаштабного вторгення зафіксовано 2,5 тисячі фактів шкоди довкіллю ворогом – Свириденко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. За попередніми даними уряду загалом з початку повномасштабного вторгнення задокументовано понад 2,5 тисячі фактів шкоди довкіллю, вчинених росією. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила під час виступу на конференції «United for Justice. United for Nature», передає УНН.

З моменту повномаштабного вторгення зафіксовано 2,5 тисячі фактів шкоди довкіллю ворогом – Свириденко

Як зазначила Юлія Свириденко, за попередніми даними уряду загалом з початку повномасштабного вторгнення задокументовано понад 2,5 тисячі фактів шкоди довкіллю, вчинених росією, у тому числі розслідується 14 випадків екоциду. Орієнтовна шкода довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення оцінюється у 55,6 млрд євро – і це без урахування шкоди в результаті теракту на Каховській ГЕС. При цьому вони зростають щодня приблизно на 102 мільйони євро. У свою чергу збитки від підриву Каховської ГЕС, за попередніми підрахунками ООН, Мінекономіки та Київської школи економіки, становлять майже 14 млрд долл США.

«Починати долати наслідки російських терактів проти довкілля потрібно вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Саме тому боротьба з російським екоцидом і захист довкілля входять до першої десятки пріоритетів Формули миру президента Володимира Зеленського. Ми регулярно проводимо зустрічі з міжнародними партнерами, членами робочої групи з восьмого пункту формули миру під головуванням Андрія Єрмака. Та вдячні усім, хто бере участь у цьому процесі та допомагає нам подолати цю складну проблему. Наша мета – разом з нашими партнерами оцінити екологічну шкоду, завдану російською агресією, притягнути агресора до відповідальності за екологічні злочини, змусити компенсувати збитки. Впевнена, що комплексна спільна робота допоможе нам відновити довкілля та прискорити зелений перехід економіки», - зазначила Юлія Свириденко.

Додамо

Виявлені українськими експертами факти про вчинені ворогом злочини, зокрема і про нанесення шкоди довкіллю, та отримані в результаті проведених експертиз висновки, лягають в основу позовів до Міжнародного кримінального суду щодо відшкодування збитків.

Зокрема відповідні експертизи проводять фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Як розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін, фахівці працюють за напрямами підрахунку збитків від знищення лісових ресурсів, забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів, безпосередньо Чорного й Азовського морів, річок України, а також шкоди, нанесеної екосистемам і біорізноманіттю.

Це надзвичайно масштабна та велика робота, але її потрібно проводити, щоб зрештою наша держава мала можливість на міжнародному рівні притягнути винних до відповідальності та отримати матеріальну компенсацію на ліквідацію екологічних наслідків повномасштабного вторгнення та воєнної агресії росіян. Фіксуємо всі факти екологічних злочинів російських терористів, встановлюємо збитки від цих дій, визначаємо потребу в реконструкції, відновленні та охороні природних ресурсів. Крім того, наші дослідження сприяють розробці стратегії мінімізації екологічних збитків вже сьогодні та зміцненню управління використанням природних ресурсів у сучасних умовах», – підсумував Олександр Рувін.

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