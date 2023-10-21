С момента полномасштабного вторжения зафиксировано 2,5 тысячи фактов вреда окружающей среде врагом - Свириденко

Как отметила Юлия Свириденко, по предварительным данным правительства в целом с начала полномасштабного вторжения задокументировано более 2,5 тысячи фактов вреда окружающей среде, совершенных Россией, в том числе расследуется 14 случаев экоцида. Ориентировочный ущерб окружающей среде в результате полномасштабного вторжения оценивается в 55,6 млрд евро – и это без учета ущерба в результате теракта на Каховской ГЭС. При этом они растут ежедневно примерно на 102 миллиона евро. В свою очередь убытки от подрыва Каховской ГЭС, по предварительным подсчетам ООН, Минэкономики и Киевской школы экономики, составляют почти 14 млрд долл США.

«Начинать преодолевать последствия российских терактов против окружающей среды нужно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Именно поэтому борьба с российским экоцидом и защита окружающей среды входят в первую десятку приоритетов Формулы мира президента Владимира Зеленского. Мы регулярно проводим встречи с международными партнерами, членами рабочей группы по восьмому пункту формулы мира под председательством Андрея Ермака. И благодарны всем, кто участвует в этом процессе и помогает нам преодолеть эту сложную проблему. Наша цель – вместе с нашими партнерами оценить экологический ущерб, нанесенный российской агрессией, привлечь агрессора к ответственности за экологические преступления, заставить компенсировать убытки. Уверена, что комплексная совместная работа поможет нам восстановить окружающую среду и ускорить зеленый переход экономики», - отметила Юлия Свириденко.

Добавим

Выявленные украинскими экспертами факты о совершенных врагом преступлениях, в том числе и о нанесении вреда окружающей среде, и полученные в результате проведенных экспертиз выводы, ложатся в основу исков в Международный уголовный суд о возмещении ущерба.



В частности соответствующие экспертизы проводят специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Как рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, специалисты работают по направлениям подсчета убытков от уничтожения лесных ресурсов, загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, непосредственно Черного и Азовского морей, рек Украины, а также ущерба, нанесенного экосистемам и биоразнообразию.

Это чрезвычайно масштабная и большая работа, но ее нужно проводить, чтобы в конце концов наше государство имело возможность на международном уровне привлечь виновных к ответственности и получить материальную компенсацию на ликвидацию экологических последствий полномасштабного вторжения и военной агрессии россиян. Фиксируем все факты экологических преступлений российских террористов, устанавливаем ущерб от этих действий, определяем потребность в реконструкции, восстановлении и охране природных ресурсов. Кроме того, наши исследования способствуют разработке стратегии минимизации экологического ущерба уже сегодня и укреплению управления использованием природных ресурсов в современных условиях», – подытожил Александр Рувин.