З елеватора ДП "Златодар" вкрали 5,5 тис. тонн зерна. Експерти вказують на масштабну корупційну схему
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На елеваторі ДП "Златодар" у Золотоноші на Черкащині сталася крадіжка 5,5 тис. тонн зернових. Про це повідомило видання Дело, інформує УНН.
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Врожай втратили приблизно 30 агровиробників. Зокрема, Лебединський насіннєвий завод, "Агро-компгруп", "Агро плюс" та інші.
ДП "Златодар" входить до системи державного агентства резерву України. Зернова ємність елеватора – понад 97 тис. тонн.
"Златодар" називають одним із найпроблемніших активів агентства: відкрито справу про банкрутство, підприємство має понад 40 млн грн податкового боргу, ухиляється від аудитів і регулярно не платить зарплату.
"Лише у лютому 2022 року Черкаська ОДА повідомила про повне погашення боргу (за зарплатою — ред.), який на цей час сягнув 1,4 млн грн. Водночас все свідчить про те, що гроші на підприємстві є. Наприклад, активи нинішнього директора Романа Шостака, згідно з декларацією, у 10 разів перевищують рівень офіційного доходу", — пише видання.
Як повідомили в матеріалі, це не перша "пропажа" врожаю зі "Златодара". 2015 року тут "втратили" 112 тис. тонн. А у 2018 році директор комбінату занизив заплановані показники доходів, аби "перевиконати" план та виправдати свою річну премію понад 1 млн грн.
Нацагентство резерву називають одним із найкорумпованіших держорганів України. У 2020 році збитки держрезерву від корупційних діянь оцінювали понад 1 млрд грн. Серед найпоширеніших схем — "зникнення" зерна, нецільове використання елеваторів, тіньова оренда, розрахунки "повз каси" та ін.
На думку голови Всеукраїнського конгресу фермерів Івана Слободяника, крадіжка зерна на Златодарському елеваторі може бути однією з ланок масштабної корупційної схеми, за якою стоїть ще один "корупційний монстр" — Державна продовольчо-зернова корпорація.
"Багатомільярдні махінації ДПЗКУ зав'язані на експорті. Доки Україна вирощує та експортує зернові, посадовці намагатимуться нагріти на цьому руку. Чим більший експорт, тим більше грошей можна привласнити. Зважаючи на те, що відбувається на ринку, не можна відкидати, що зерно вивозять із елеваторів, зокрема й із золотоніського, на користь корупціонерів у керівництві ДПЗКУ", — повідомив експерт.
Як пише видання, прецедент на златодарському елеваторі завдав втрат всьому АПК і посилив кризу довіри аграріїв державі.
"Завдання держави — забезпечити безпеку та якість товару, гарантувати продовольчу безпеку. Проте реальність говорить про протилежне: крадіжки на державних елеваторах відбуваються частіше й у більших масштабах, ніж у приватних. Це підриває довіру до всієї системи, де "хочеш зберегти врожай - не зв'язуйся з державою" стає загальним правилом", — ідеться у матеріалі.