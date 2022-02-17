С элеватора ГП "Златодар" украли 5,5 тыс. тонн зерна. Эксперты указывают на масштабную коррупционную схему

Детали

Урожая лишились порядка 30 агропроизводителей. В том числе Лебединский семенной завод, "Агро-компгруп", "Агро плюс" и другие.

ГП "Златодар" входит в систему государственного агентства резерва Украины. Зерновая емкость элеватора — свыше 97 тыс. тонн.

"Златодар" называют одним из наиболее проблемных активов агентства: открыто дело о банкротстве, предприятие имеет свыше 40 млн грн налогового долга, уклоняется от аудитов и регулярно не платит зарплату.

"Только в феврале 2022 года Черкасская ОГА сообщила о полном погашении долга (по зарплате — ред.), который к этому времени достиг 1,4 млн грн. При этом все указывает на то, что деньги на предприятии есть. Например, активы нынешнего директора Романа Шостака, согласно декларации, в 10 раз превышают уровень официального дохода", — пишет издание.

Как говорится в материале, это не первая "пропажа" урожая со "Златодара". В 2015 году тут "потеряли" 112 тыс. тонн. А в 2018 году директор комбината занизил запланированные показатели доходов, чтобы "перевыполнить" план и оправдать свою годовую премию свыше 1 млн грн.

Нацагентство резерва называют одним из самых коррумпированных госорганов Украины. В 2020 году убытки госрезерва от коррупционных деяний оценивали в свыше 1 млрд грн. Среди самых распространенных схем — "исчезновения" зерна, нецелевое использование элеваторов, теневая аренда, расчеты "мимо кассы" и др.

По мнению главы Всеукраинского конгресса фермеров Ивана Слободяника, кража зерна на Златодарском элеваторе может быть одним из звеньев масштабной коррупционной схемы, за которой стоит еще один "коррупционный монстр" — Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

"Многомиллиардные махинации ГПЗКУ завязаны на экспорте. Пока Украина выращивает и экспортирует зерновые, чиновники будут пытаться нагреть на этом руку. Чем больше экспорт, тем больше денег можно присвоить. Глядя на происходящее на рынке, нельзя исключать, что зерно вывозят с элеваторов, в том числе и с золотоношского, в интересах коррупционеров в руководстве ГПЗКУ", — сообщил эксперт.

Как пишет издание, прецедент на златодарском элеваторе нанес потери всему АПК и усилил кризис доверия аграриев государству.

"Задача государства — обеспечить сохранность и качество товара, гарантировать продовольственную безопасность. Однако реальность говорит об обратном: кражи на государственных элеваторах происходят чаще и в больших масштабах, чем в частных. Это подрывает доверие ко всей системе, где "хочешь сохранить урожай — не связывайся с государством" становится всеобщим правилом", — говорится в материале.