З 27 червня у Києві через спеку обмежать рух вантажівок
Київ • УНН
У зв'язку з прогнозованою спекою Київська міська державна адміністрація вводить обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 тонни з 27 червня по 1 липня з 10:00 до 22:00, коли температура повітря перевищуватиме +28°C.
З четверга, 27 червня, і до 1 липня у столиці вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку. Про це попередили у Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
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Так, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т
За дотримання цих обмежень стежитиме Управління патрульної поліції у м. Києві.
Нагадаємо
Рекордні температури останніми днями спричинили "сотні, якщо не тисячі" смертей, а також численні лісові пожежі у Європі, Азії та Сполучених Штатах.