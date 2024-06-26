С четверга, 27 июня, и до 1 июля в столице будут вводить ограничения движения для грузовиков из-за прогнозируемой жары. Об этом предупредили в Киевской городской администрации, передает УНН.

Детали

Так, при температуре воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т - заявили в КГГА.

За соблюдением этих ограничений будет следить Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Напомним

Рекордные температуры в последние дни вызвали "сотни, если не тысячи" смертей, а также многочисленные лесные пожары в Европе, Азии и Соединенных Штатах.