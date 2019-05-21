ЮНІСЕФ: кількість атак на школи на Донбасі збільшилась у чотири рази

У повідомленні зазначено, що у період з січня до квітня 2019 року зафіксовано 12 атак на школи, у той час як за аналогічний період минулого року мало місце три таких випадки. Ця тривожна статистика нагадує про насильство, якого зазнали діти та вчителі в 2017 році, коли на навчальні заклади було здійснено понад 40 атак.

“У школярів залишаються довгострокові психологічні і фізичні травми через конфлікт на сході Україні. Ритм шкільного життя порушують обстріли, що змушують дітей ховатися в підвалах і бомбосховищах. У багатьох випадках діти занадто налякані, щоб вчитися”, — підкреслює Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За даними ЮНІСЕФ, з початку конфлікту в квітні 2014 році понад 750 навчальних закладів з обох сторін лінії розмежування були пошкоджені або зруйновані в результаті бойових дій. Через близькість до військових об’єктів, баз, складів і контрольно-пропускних пунктів школярі опиняються у серйозній небезпеці. Окрім цього, безпеці та психологічному здоров’ю дітей загрожують міни та вибухонебезпечні пережитки війни, що призводять до травм та стресу.

“Зруйновані класи, вікна, закладені мішками з піском, щоб захистити дітей від випадкових куль — не місце для навчання. Всі сторони конфлікту повинні захищати школи і забезпечувати безпеку дітей”, — наголошує Фор.

ЮНІСЕФ закликає негайно припинити бойові дії і забезпечити безпеку дітей. Організація закликає всі держави, включаючи Україну, прийняти Декларацію про безпеку шкіл — міжурядове політичне зобов’язання про вжиття конкретних заходів для захисту учнів, освітян та навчальних закладів від навмисних і випадкових атак під час збройного конфлікту, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міноборони, станом на лютий 2019 року, з початку війни на Донбасі від мін загинуло 269 цивільних, з них 27 - діти.