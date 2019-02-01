З початку війни на Донбасі від мін загинуло 269 цивільних, з них 27 - діти

"На сьогодні з початку періоду конфлікту загинуло понад 2,5 тисячі цивільних осіб. З них 2400 - дорослі і, на жаль, маємо 242 дитини. Загальна кількість цивільних осіб, які були поранені, - на рівні до 10 тисяч осіб, з них близько 2 тисяч – це діти… Внаслідок підриву на мінах та вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 цивільні особи, 269 осіб загинуло та 564 особи поранено, із них 125 дітей – 25 дітей загинуло та 98 дітей - поранено", - повідомив Комісаров.

За його словами, основними причинами жертв серед цивільного населення - це вибухи мін, снарядів та предметів, які раніше не вибухнули. Як зазначив начальник Управління, З0-35% всіх випадків пов'язані саме з мінами і боєприпасами, які не вибухнули.

Нагадаємо, згідно з повідомленням української сторони СЦКК, збройні формування Російської Федерації нахабно продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін, наражаючи на небезпеку мирних громадян Донбасу.