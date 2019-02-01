З початку війни на Донбасі від мін загинуло 269 цивільних, з них 27 - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За час агресії РФ проти України від вибуху мін загинуло 269 цивільних осіб, серед них 27 дітей. Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні з початку періоду конфлікту загинуло понад 2,5 тисячі цивільних осіб. З них 2400 - дорослі і, на жаль, маємо 242 дитини. Загальна кількість цивільних осіб, які були поранені, - на рівні до 10 тисяч осіб, з них близько 2 тисяч – це діти… Внаслідок підриву на мінах та вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 цивільні особи, 269 осіб загинуло та 564 особи поранено, із них 125 дітей – 25 дітей загинуло та 98 дітей - поранено", - повідомив Комісаров.
За його словами, основними причинами жертв серед цивільного населення - це вибухи мін, снарядів та предметів, які раніше не вибухнули. Як зазначив начальник Управління, З0-35% всіх випадків пов'язані саме з мінами і боєприпасами, які не вибухнули.
Нагадаємо, згідно з повідомленням української сторони СЦКК, збройні формування Російської Федерації нахабно продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін, наражаючи на небезпеку мирних громадян Донбасу.