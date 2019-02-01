С начала войны в Донбассе от мин погибло 269 гражданских, из них 27 - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За время агрессии РФ против Украины от взрыва мин погибли 269 гражданских лиц, среди них 27 детей. Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комисаров во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день с начала периода конфликта погибли более 2,5 тысячи гражданских лиц. Из них 2400 - взрослые и, к сожалению, имеем 242 ребенка. Общее количество гражданских лиц, были ранены - на уровне до 10 000 человек, из них около 2 тысяч - это дети ... в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лиц, 269 человек погибли и 564 человека получили ранения, из них 125 детей - 25 детей погибли и 98 детей - ранены ", - сообщил Комисаров.
По его словам, основными причинами жертв среди гражданского населения - это взрывы мин, снарядов и предметов, которые ранее не взрывались. Как отметил начальник Управления, З0-35% всех случаев связаны именно с минами и боеприпасами, которые не взорвались.
Напомним, согласно сообщению украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования Российской Федерации нагло продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.