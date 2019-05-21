ЮНИСЕФ: количество атак на школы на Донбассе увеличилась в четыре раза

В сообщении отмечается, что в период с января по апрель 2019 года зафиксировано 12 атак на школы, в то время как за аналогичный период прошлого года имело место три таких случая. Эта тревожная статистика напоминает о насилии, которому подверглись дети и учителя в 2017 году, когда на учебные заведения было совершено более 40 атак.

"У школьников остаются долгосрочные психологические и физические травмы из-за конфликта на востоке Украины. Ритм школьной жизни нарушают обстрелы, которые заставляют детей прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Во многих случаях дети слишком напуганы, чтобы учиться", - подчеркивает Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта в апреле 2014 года более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения были повреждены или разрушены в результате боевых действий. Из-за близости к военным объектам, базам, складам и контрольно-пропускным пунктам школьники оказываются в серьезной опасности. Кроме этого, безопасности и психологическому здоровью детей угрожают мины и взрывоопасные пережитки войны, приводящие к травмам и стрессу.

"Разрушенные классы, окна, заложенные мешками с песком, чтобы защитить детей от случайных пуль - не место для обучения. Все стороны конфликта должны защищать школы и обеспечивать безопасность детей", - отмечает Фор.

ЮНИСЕФ призывает немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасность детей. Организация призывает все государства, включая Украину, принять Декларацию о безопасности школ - межправительственное политическое обязательство о принятии конкретных мер по защите учащихся, педагогов и учебных заведений от умышленных и случайных атак во время вооруженного конфликта, говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны, по состоянию на февраль 2019 года, с начала войны в Донбассе от мин погибло 269 гражданских, из них 27 - дети.