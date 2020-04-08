ЮНЕСКО закликало подбати про захист інвалідів та малозабезпечених у боротьбі з COVID-19

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міжнародний комітет ЮНЕСКО з біоетики (МБК) і Всесвітня комісія з етики наукових знань і технологій (КОМЕСТ) опублікували спільну заяву, в якій йдеться про основні етичні аспекти, які необхідно враховувати в ході глобальної боротьби з пандемією COVID-19. Організації закликають до більш уважного ставлення до вразливих категорій, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.