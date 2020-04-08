ЮНЕСКО закликало подбати про захист інвалідів та малозабезпечених у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міжнародний комітет ЮНЕСКО з біоетики (МБК) і Всесвітня комісія з етики наукових знань і технологій (КОМЕСТ) опублікували спільну заяву, в якій йдеться про основні етичні аспекти, які необхідно враховувати в ході глобальної боротьби з пандемією COVID-19. Організації закликають до більш уважного ставлення до вразливих категорій, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.
"У період невизначеності, коли суспільства у всьому світі вживають оперативних і радикальних заходів по боротьбі з пандемією, я стурбована потенційними загрозами для прав людини, недоторканності приватного життя і етичних норм, особливо щодо найбільш вразливих груп населення. Ця криза закликає до кращих якостей в людстві з етичними принципами в якості нашого компаса", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула.
Так, в "Заяві по COVID-19: етичні аспекти в глобальному масштабі" підкреслюється важливість визнання уразливості тих, хто страждає від злиднів, дискримінації, насильства, гендерної фактора, раніше існували захворювань, втрати автономії або функціональності, віку, інвалідності, расизму, позбавлення свободи, міграції, а також особливих труднощів, з якими стикаються біженці та особи без громадянства.
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Крім того, в ній визнається особливе становище осіб, позбавлених основних ресурсів, таких як вода і мило, для підтримки елементарної гігієни, і звертається увага на труднощі соціального дистанціювання в умовах перенаселеності, наприклад, в трущобах і таборах біженців. У документі також звертається увага на підвищений ризик побутового насильства в умовах карантину та ізоляції.
У заяві висловлюється переконання ЮНЕСКО в відповідальності багатих країн за надання допомоги бідним країнам. У подібних надзвичайних ситуаціях політичні рішення повинні ґрунтуватися на наукових знаннях і керуватися етичними нормами.
"Слід уникати стигматизації та дискримінації, з тим щоб забезпечити прийняття ефективних заходів у сфері охорони здоров'я, в той час як наукові дослідження і заходи в галузі охорони здоров'я повинні бути спрямовані на подолання політичних, географічних та культурних відмінностей", - йдеться в Заяві.
Нагадаємо, що станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 74744 людини.