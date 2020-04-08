ЮНЕСКО призвал позаботиться о защите инвалидов и малоимущих в борьбе с COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МБК) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) опубликовали совместное заявление в котором говорится об основных этических аспектах, которые необходимо учитывать в ходе глобальной борьбы с пандемией COVID-19. Организации призывают к более внимательному отношению к уязвимым категориям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.