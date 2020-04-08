ЮНЕСКО призвал позаботиться о защите инвалидов и малоимущих в борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МБК) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) опубликовали совместное заявление в котором говорится об основных этических аспектах, которые необходимо учитывать в ходе глобальной борьбы с пандемией COVID-19. Организации призывают к более внимательному отношению к уязвимым категориям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.
"В период неопределенности, когда общества во всем мире принимают оперативные и радикальные меры по борьбе с пандемией, я обеспокоена потенциальными угрозами для прав человека, неприкосновенности частной жизни и этических норм, особенно в отношении наиболее уязвимых групп населения. Этот кризис призывает к лучшим качествам в человечестве с этическими принципами в качестве нашего компаса", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Так, в "Заявлении по COVID-19: этические аспекты в глобальном масштабе" подчеркивается важность признания уязвимости тех, кто страдает от нищеты, дискриминации, насилия, гендерного фактора, ранее существовавших заболеваний, потери автономии или функциональности, возраста, инвалидности, расизма, лишения свободы, миграции, а также особых трудностей, с которыми сталкиваются беженцы и лица без гражданства.
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Кроме того, в нем признается особое положение лиц, лишенных основных ресурсов, таких как вода и мыло, для поддержания элементарной гигиены, и обращается внимание на трудности социального дистанцирования в условиях перенаселенности, например, в трущобах и лагерях беженцев. В документе также обращается внимание на повышенный риск бытового насилия в условиях карантина и изоляции.
В заявлении выражается убежденность ЮНЕСКО в ответственности богатых стран за оказание помощи бедным странам. В подобных чрезвычайных ситуациях политические решения должны основываться на научных знаниях и руководствоваться этическими нормами.
“Следует избегать стигматизации и дискриминации, с тем чтобы обеспечить принятие эффективных мер в области общественного здравоохранения, в то время как научные исследования и меры в области здравоохранения должны быть направлены на преодоление политических, географических и культурных различий", - говорится в Заявлении.
Напомним, что по состоянию на 5:50 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74744 человека.