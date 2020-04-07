Коронавирус: ВОЗ обвинила французских ученых в расизме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала “пережитком колониального менталитета” и “расистским” предложение французских ученых провести испытания вакцины против нового коронавируса в Африке. Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает УНН.
Отмечается, что ученые мотивировали свою идею низким уровнем медицинского обслуживания на континенте.
Африка “не может и не станет испытательным полигоном для любой вакцины”, — подчеркнул Гебрейесус.
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Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.