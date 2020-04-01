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Карантин в Африці жорсткіший, ніж в Україні: без алкоголю, сигарет, прогулянок з собаками

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Африка наразі залишається континентом з найменшим рівнем поширення коронавірусу. Проте частина країн вже почала запроваджувати жорсткий карантин або комендантську годину, передає УНН з посиланням на BBC.

Так, станом на 31 березня на континенті було виявлено майже 6000 випадків захворювання, 197 людей померли.

Повідомляється, що пандемія викликала неабияке занепокоєння в деяких місцевих лідерів. А гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, який раніше був очільником МЗС Ефіопії, порадив африканцям "прокинутися і готуватися до найгіршого".

Як пише видання, найбільш суворий карантин встановили у Південно-Африканській Республіці, де захворіла найбільша кількість людей на континенті - станом на 31 березня 1353 людей, з яких п'ятеро померли.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запровадив карантин 26 березня на три тижні. У країні заборонили всі зібрання, продаж алкоголю та сигарет, виходити на вулицю для пробіжок або прогулянок з собаками, можна залишати будинки лише для купівлі важливих продуктів у супермаркеті чи аптеці.

Контролює дотримання карантину поліція та армія, подекуди створили блокпости.

Окрім того, за даними BBC, Південна Африка споруджує стіну висотою 1,8 метра на кордоні з Зімбабве, побоюючись, що мешканці сусідньої країни втікатимуть від медичної допомоги в ПАР.

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва в свою чергу оголосив у країні стан національної катастрофи. Мнангагва заборонив всі зібрання та закрив школи, а з 30 березня запровадив жорсткий карантин на 21 день.

За даними ВВС, в перший день карантину вулиці столиці країни спорожніли, дотримання карантину забезпечують силовики.
Уряд 12-мільйонної Руанди - країни з найвищою щільністю населення на континенті - запровадив двотижневий карантин 22 березня. Тут на коронавірус захворіли 75 людей.

Вільно пересуватися вулицями можуть лише медики, працівники супермаркетів та журналісти. Роботу громадського транспорту припинили.

Кореспондент ЗМІ повідомив, що 23 березня поліцейські застрелили двох молодиків у столиці Руанди Кігалі, які, за офіційною інформацією, порушили режим карантину і напали на силовиків.

Як повідомляв УНН, раніше Нігерія повідомила, що закриває на карантин найбільші міста. 

Нагадаємо, Кабмін сьогодні ухвалив постанову про додаткові обмеження на період карантину для літніх людей.

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