Пандемія COVID-19: Нігерія закриває на карантин найбільші міста

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Найбільші міста Нігерії - Лагос і Абуджа, найбільше постраждали від нового коронавірусу, будуть закриті на 14 днів. Про це заявив президент Нігерії Мохаммаду Бухарі в неділю, передає УНН.

"Як я згадував раніше, сьогодні вранці у нас було 97 підтверджених випадків. Більшість з них знаходяться в Лагосі і Абуджі. Всі підтверджені випадки отримують необхідну медичну допомогу", - заявив Бухарі.

За його словами, кілька підтверджених випадків за межами Лагосу і Абуджі були пов'язані з особами, які подорожували з цих центрів.

"Тому ми працюємо над тим, щоб такі міждержавні і міжміські переміщення були обмежені, щоб запобігти подальшому поширенню. На підставі рекомендацій Федерального міністерства охорони здоров'я і Нігерійського центру по контролю за захворюваннями (NCDC), я даю вказівку припинити всі пересування у Лагосі і Абуджі на початковий період у 14 днів, починаючи з 23:00 у понеділок, 30 березня 2020 року", - сказав президент.

За його слова, обмеження також буде застосовуватися в штаті Огун через його безпосередньої близькості до Лагосу і високої інтенсивності руху між двома адміністративними частинами.

"Всі громадяни у цих районах повинні залишатися у своїх будинках. Поїздки в або з інших штатів повинні бути відкладені. Всі підприємства і офіси в цих місцях повинні бути повністю закриті протягом цього періоду", - сказав глава держави.

Він зазначив, що такі заходи викличуть багато труднощів і незручностей для багатьох громадян.

"Але це питання життя і смерті, якщо ми подивимося на жахливі щоденні втрати в Італії, Франції та Іспанії", - додав президент.

Як повідомлялося в УНН, станом на 5:50 понеділка, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 33968 осіб. Найбільше на світі смертей зафіксовано в Італії - 10779 чоловік і в Іспанії - 6803. У Китаї - 3182 людини за весь час епідемії.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), в Нігерії, станом на 14:00, зафіксовано 111 випадків інфікування коронавірусом: 3 людей померло.

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