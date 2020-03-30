Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 720 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 5:50 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 33968 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 10779 человек и в Испании - 6803. В Китае - 3182 человека за все время эпидемии.
Всего в мире 721817 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 151204 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (142328), Италия (97689), Испания (80110), Германия (62095), Франция (40723) и Иран (38309).
Напомним, в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.