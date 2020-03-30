Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 720 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на 5:50 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 33968 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 10779 осіб і в Іспанії - 6803. У Китаї – 3182 особи за весь час епідемії.
Всього у світі 721817 інфікованих. У свою чергу, одужали 151204 людини.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (142328), Італія (97689), Іспанія (80110), Німеччина (62095), Франція (40723) та Іран (38309).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.