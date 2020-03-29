В Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня загалом по Україні було підтверджено 418 випадків COVID-19.
Випадки було підтверджено:
Вінницька обл. — 22 випадки;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 6 випадків;
Донецька обл. — 2 випадки;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадки;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 82 випадки;
Київська обл. — 45 випадок
Кіровоградська обл. - 4;
Львівська обл. — 5 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 8 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);
Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 1 випадок;
Черкаська обл. — 46 випадків;
Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 1 випадок.