В Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал МЗ "Коронавирус_инфо".
Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта в общем в Украине было подтверждено 418 случаев COVID-19.
Случаи были подтверждены:
Винницкая обл. - 22 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 6 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
м. Киев - 82 случая;
Киевская обл. - 45 случай
Кировоградская обл. - 4;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)
Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 46 случаев;
Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.