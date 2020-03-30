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Пандемия COVID-19: Нигерия закрывает на карантин крупнейшие города

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Крупнейшие города Нигерии - Лагос и Абуджа, наиболее пострадавшие от нового коронавируса, будут закрыты на 14 дней. Об этом заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари в воскресенье, передает УНН.

"Как я упоминал ранее, сегодня утром у нас было 97 подтвержденных случаев. Большинство из них находятся в Лагосе и Абудже. Все подтвержденные случаи получают необходимую медицинскую помощь", - заявил Бухари.

По его словам, несколько подтвержденных случаев за пределами Лагоса и Абуджы были связаны с лицами, которые путешествовали из этих центров.

"Поэтому мы работаем над тем, чтобы такие межгосударственные и междугородние перемещения были ограничены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. На основании рекомендаций Федерального министерства здравоохранения и Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NCDC), я даю указание прекратить все передвиженияя в Лагосе и Абудже на начальный период в 14 дней, начиная с 23:00 в понедельник, 30 марта 2020 года", - сказал президент.

По его слова, ограничение также будет применяться в штате Огун из-за его непосредственной близости к Лагосу и высокой интенсивности движения между двумя административными еденицами.

"Все граждане в этих районах должны оставаться в своих домах. Поездки в или из других штатов должны быть отложены. Все предприятия и офисы в этих местах должны быть полностью закрыты в течение этого периода", - сказал глава государства.

Он отметил, что такие меры вызовут много затруднений и неудобств для многих граждан.

"Но это вопрос жизни и смерти, если мы посмотрим на ужасные ежедневные потери в Италии, Франции и Испании", - добавил Президент.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 5:50 понедельника, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 33968 человек. Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 10779 человек и в Испании - 6803. В Китае - 3182 человека за все время эпидемии.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Нигерии, по состоянию на 14:00, зафиксировано 111 случаев инфицирования коронавирусом: 3 человека умерли.

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