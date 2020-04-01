Карантин в Африке жестче, чем в Украине: без алкоголя, сигарет, прогулок с собаками
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Африка пока остается континентом с наименьшим уровнем распространения коронавируса. Однако часть стран уже начала вводить жесткий карантин или комендантский час, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, по состоянию на 31 марта на континенте было обнаружено почти 6 тыс. случаев заболевания, 197 человек скончались.
Сообщается, что пандемия вызвала большое беспокойство у некоторых местных лидеров. А гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, который ранее был главой МИД Эфиопии, посоветовал африканцам "проснуться и готовиться к худшему".
Как пишет издание, наиболее строгий карантин установили в Южно-Африканской Республике, где заболело самое большое количество людей на континенте - по состоянию на 31 марта 1353 человек, из которых пятеро умерли.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ввел карантин 26 марта на три недели. В стране запретили все собрания, продажу алкоголя и сигарет, выходить на улицу для пробежек или прогулок с собаками, можно оставлять дома только для покупки важных продуктов в супермаркете или аптеке.
Контролирует соблюдение карантина полиция и армия, создали блокпосты.
Кроме того, по данным СМИ, Южная Африка строит стену высотой 1,8 метра на границе с Зимбабве, опасаясь, что жители соседней страны побегут за медицинской помощью в ЮАР.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в свою очередь объявил в стране состояние национальной катастрофы. Мнангагва запретил все собрания и закрыл школы, а с 30 марта ввел жесткий карантин на 21 день.
По данным СМИ, в первый день карантина улицы столицы страны опустели, соблюдение карантина обеспечивают силовики.
Правительство двенадцатимиллионной Руанды - страны с высокой плотностью населения на континенте - ввело двухнедельный карантин 22 марта. Здесь коронавирусом заболели 75 человек.
Свободно передвигаться по улицам могут только медики, работники супермаркетов и журналисты. Работу общественного транспорта прекратили.
Корреспондент СМИ сообщил, что 23 марта полицейские застрелили двух парней в столице Руанды Кигали, которые, по официальной информации, нарушили режим карантина и напали на силовиков.
Как сообщал УНН, ранее Нигерия сообщила, что закрывает на карантин крупнейшие города.
Напомним, Кабмин сегодня принял постановление о дополнительных ограничениях на период карантина для пожилых людей.