Карантин в Африке жестче, чем в Украине: без алкоголя, сигарет, прогулок с собаками

Так, по состоянию на 31 марта на континенте было обнаружено почти 6 тыс. случаев заболевания, 197 человек скончались.

Сообщается, что пандемия вызвала большое беспокойство у некоторых местных лидеров. А гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, который ранее был главой МИД Эфиопии, посоветовал африканцам "проснуться и готовиться к худшему".

Как пишет издание, наиболее строгий карантин установили в Южно-Африканской Республике, где заболело самое большое количество людей на континенте - по состоянию на 31 марта 1353 человек, из которых пятеро умерли.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ввел карантин 26 марта на три недели. В стране запретили все собрания, продажу алкоголя и сигарет, выходить на улицу для пробежек или прогулок с собаками, можно оставлять дома только для покупки важных продуктов в супермаркете или аптеке.

Контролирует соблюдение карантина полиция и армия, создали блокпосты.

Кроме того, по данным СМИ, Южная Африка строит стену высотой 1,8 метра на границе с Зимбабве, опасаясь, что жители соседней страны побегут за медицинской помощью в ЮАР.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в свою очередь объявил в стране состояние национальной катастрофы. Мнангагва запретил все собрания и закрыл школы, а с 30 марта ввел жесткий карантин на 21 день.

По данным СМИ, в первый день карантина улицы столицы страны опустели, соблюдение карантина обеспечивают силовики.

Правительство двенадцатимиллионной Руанды - страны с высокой плотностью населения на континенте - ввело двухнедельный карантин 22 марта. Здесь коронавирусом заболели 75 человек.

Свободно передвигаться по улицам могут только медики, работники супермаркетов и журналисты. Работу общественного транспорта прекратили.

Корреспондент СМИ сообщил, что 23 марта полицейские застрелили двух парней в столице Руанды Кигали, которые, по официальной информации, нарушили режим карантина и напали на силовиков.

Как сообщал УНН, ранее Нигерия сообщила, что закрывает на карантин крупнейшие города.

Напомним, Кабмин сегодня принял постановление о дополнительных ограничениях на период карантина для пожилых людей.