В Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні, повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків", - сказано у повідомленні МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 75 випадків;
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- Волинська область — 24 випадки;
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- Дніпропетровська область — 14 випадків;
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- Донецька область — 9 випадків;
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- Житомирська область — 11 випадків;
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- Закарпатська область — 35 випадків;
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- Запорізька область — 41 випадок;
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- Івано-Франківська область — 116 випадків;
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- Кіровоградська область — 41 випадок;
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- Київ — 234 випадки;
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- Київська область — 91 випадок;
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- Львівська область — 27 випадків;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Одеська область — 27 випадків;
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- Полтавська область — 11 випадків;
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- Рівненська область — 39 випадків;
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- Сумська область — 51 випадок;
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- Тернопільська область — 160 випадків;
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- Харківська область — 1 випадок;
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- Херсонська область — 10 випадків;
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- Хмельницька область — 10 випадків;
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- Чернівецька область — 220 випадків;
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- Черкаська область — 62 випадки;
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- Чернігівська область — 7 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, станом на 22:00 5 квітня в Україні було 1308 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні було зафіксовано 37 летальних випадків від COVID-19.