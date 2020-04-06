В Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 75 случаев;
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- Волынская область - 24 случая;
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- Днепропетровская область - 14 случаев;
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- Донецкая область - 9 случаев;
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- Житомирская область - 11 случаев;
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- Закарпатская область - 35 случаев;
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- Запорожская область - 41 случай;
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- Ивано-Франковская область - 116 случаев;
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- Кировоградская область - 41 случай;
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- Киев - 234 случая;
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- Киевская область - 91 случай;
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- Львовская область - 27 случаев;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Одесская область - 27 случаев;
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- Полтавская область - 11 случаев;
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- Ровенская область - 39 случаев;
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- Сумская область - 51 случай;
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- Тернопольская область - 160 случаев;
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- Харьковская область - 1 случай;
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- Херсонская область - 10 случаев;
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- Хмельницкая область - 10 случаев;
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- Черновицкая область - 220 случаев;
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- Черкасская область - 62 случая;
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- Черниговская область - 7 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине было 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине было зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.