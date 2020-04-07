Коронавірус: ВООЗ звинуватила французьких вчених в расизмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала “пережитком колоніального менталітету” і “расистським” пропозицію французьких вчених провести випробування вакцини проти нового коронавірусу в Африці. Про це сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає УНН.
Зазначається, що вчені мотивували свою ідею низьким рівнем медичного обслуговування на континенті.
Африка “не може і не стане випробувальним полігоном для будь-якої вакцини”, — підкреслив Гебрейесус.
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Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.