YouTube збільшує тривалість відео в Shorts до 3 хвилин
Київ • УНН
YouTube розширює формат Shorts з 60 секунд до 3 хвилин з 15 жовтня. Платформа також додає опцію "Показувати менше коротких відео" та оновлює плеєр для кращого користувацького досвіду.
Відеохостинг збільшить формат відео втричі – з 60 секунд до 3 хвилин. Оновлення буде доступне з 15 жовтня. Про це повідомляє Variety, пише УНН.
Ця функція була найбільш затребуваною серед творців, тому ми раді надати вам більше можливостей, щоб розповісти свою історію,
3-хвилинна тривалість буде доступна для відео, які мають квадратне або вертикальне співвідношення сторін.
Платформа також запроваджує опцію "Показувати менше коротких відео": користувачі зможуть вибрати це в налаштуваннях і їм тимчасово відображатиметься менше коротких відео.
Також зазначається, що YouTube Shorts нещодавно оновив плеєр, щоб оптимізувати його зовнішній вигляд, дозволяючи вмісту творців займати центральне місце, а глядачам - зосереджуватися на контенті, який їм подобається.
Нагадаємо
YouTube не рекомендуватиме підліткам 13-17 років відео про ідеальну фізичну форму та вагу. Платформа також обмежить доступ до контенту із "соціальною агресією", включаючи бійки та залякування.