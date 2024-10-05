YouTube увеличивает продолжительность видео в Shorts до 3 минут
Киев • УНН
YouTube расширяет формат Shorts с 60 секунд до 3 минут с 15 октября. Платформа также добавляет опцию «Показывать меньше коротких видео» и обновляет плеер для лучшего пользовательского опыта.
Видеохостинг увеличит формат видео втрое - с 60 секунд до 3 минут. Обновление будет доступно с 15 октября. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Эта функция была наиболее востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей, чтобы рассказать свою историю,
3-минутная продолжительность будет доступна для видео, которые имеют квадратное или вертикальное соотношение сторон.
Платформа также вводит опцию "Показывать меньше коротких видео": пользователи смогут выбрать это в настройках и им временно будет отображаться меньше коротких видео.
Также отмечается, что YouTube Shorts недавно обновил плеер, чтобы оптимизировать его внешний вид, позволяя содержимому создателей занимать центральное место, а зрителям - сосредотачиваться на контенте, который им нравится.
Напомним
YouTube не будет рекомендовать подросткам 13-17 лет видео об идеальной физической форме и весе. Платформа также ограничит доступ к контенту с "социальной агрессией", включая драки и запугивания.