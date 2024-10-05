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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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YouTube увеличивает продолжительность видео в Shorts до 3 минут

YouTube увеличивает продолжительность видео в Shorts до 3 минут

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 03:34  •  3031 просмотра

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YouTube расширяет формат Shorts с 60 секунд до 3 минут с 15 октября. Платформа также добавляет опцию «Показывать меньше коротких видео» и обновляет плеер для лучшего пользовательского опыта.

Видеохостинг увеличит формат видео втрое - с 60 секунд до 3 минут. Обновление будет доступно с 15 октября. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Эта функция была наиболее востребованной среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей, чтобы рассказать свою историю,

написал Тодд Шерман, директор по управлению продуктами YouTube Shorts.

3-минутная продолжительность будет доступна для видео, которые имеют квадратное или вертикальное соотношение сторон. 

Платформа также вводит опцию "Показывать меньше коротких видео": пользователи смогут выбрать это в настройках и им временно будет отображаться меньше коротких видео.

Также отмечается, что YouTube Shorts недавно обновил плеер, чтобы оптимизировать его внешний вид, позволяя содержимому создателей занимать центральное место, а зрителям - сосредотачиваться на контенте, который им нравится.

Напомним

YouTube не будет рекомендовать подросткам 13-17 лет видео об идеальной физической форме и весе. Платформа также ограничит доступ к контенту с "социальной агрессией", включая драки и запугивания.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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