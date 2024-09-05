YouTube вирішив обмежити рекомендації відео про фітнес для підлітків
Київ • УНН
YouTube не рекомендуватиме підліткам 13-17 років відео про ідеальну фізичну форму та вагу. Платформа також обмежить доступ до контенту із "соціальною агресією", включаючи бійки та залякування.
Відеохостинг YouTube не рекомендуватиме підліткам відео, які пропагують певний ідеал фізичної підготовки, тип фігури та ваги тіла. Про це пише TechCrunch, передає УНН.
Деталі
Платформа не обмежуватиме доступ користувачам віком від 13 до 17 років переглядати відео про фітнес та дієту, але не буде радити до перегляду схожий контент.
Платформа запровадила обмеження після багатолітньої критики відео з ідеалізованими стандартами краси, які можуть потенційно зашкодити підліткам, які часто порівнюють себе з іншими.
У міру того, як у підлітка розвиваються думки про те, хто він є, і про свої власні стандарти, повторне споживання контенту з ідеалізованими стандартами, який починає формувати нереалістичний внутрішній стандарт, може призвести до формування у деяких підлітків негативних переконань про себе
Окремо YouTube також обмежить доступ до відео, які демонструють "соціальну агресію", зокрема бійки і залякування.
Нагадаємо
Додаток YouTube незабаром може отримати функцію таймера сну для автоматичної зупинки відтворення відео після закінчення встановленого часу.
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