У додатку YouTube може з'явитися таймер сну
Київ • УНН
Додаток YouTube незабаром може отримати функцію таймера сну для автоматичної зупинки відтворення відео після закінчення встановленого часу.
Незабаром у додатку YouTube може з’явитися нова функція — таймер сну. Ця функція вже є звичною для подкастів та музичних програм, дозволяючи користувачам вказувати, коли зупиняти відтворення, що особливо зручно для використання перед сном. Про це пише Android Authority, передає УНН.
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Зазначається, що користувачі зможуть встановлювати таймер, вказуючи години та/або хвилини до зупинки відтворення. Таймер відображатиметься у вигляді сповіщення, що дозволить легко скинути його або продовжити перегляд, якщо це потрібно.
Попри те, що YouTube Music вже має функцію таймера сну, її запровадження у основному додатку YouTube виглядає як запізніле, але дуже корисне нововведення.
Наразі користувачі Android змушені використовувати сторонні додатки для цієї функції, а користувачі iPhone можуть налаштувати загальносистемний таймер для зупинки відтворення медіа.
Експерти також сподіваються, що в майбутньому YouTube додасть опцію "кінець відео" для таймера, подібно до функції "кінець пісні" в YouTube Music.
Дата впровадження нової функції поки не повідомляється.
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