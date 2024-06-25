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У додатку YouTube може з'явитися таймер сну

Київ • УНН

 • 19587 перегляди

Додаток YouTube незабаром може отримати функцію таймера сну для автоматичної зупинки відтворення відео після закінчення встановленого часу.

У додатку YouTube може з'явитися таймер сну

Незабаром у додатку YouTube може з’явитися нова функція — таймер сну. Ця функція вже є звичною для подкастів та музичних програм, дозволяючи користувачам вказувати, коли зупиняти відтворення, що особливо зручно для використання перед сном. Про це пише Android Authority, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що користувачі зможуть встановлювати таймер, вказуючи години та/або хвилини до зупинки відтворення. Таймер відображатиметься у вигляді сповіщення, що дозволить легко скинути його або продовжити перегляд, якщо це потрібно.

Попри те, що YouTube Music вже має функцію таймера сну, її запровадження у основному додатку YouTube виглядає як запізніле, але дуже корисне нововведення.

Наразі користувачі Android змушені використовувати сторонні додатки для цієї функції, а користувачі iPhone можуть налаштувати загальносистемний таймер для зупинки відтворення медіа.

Експерти також сподіваються, що в майбутньому YouTube додасть опцію "кінець відео" для таймера, подібно до функції "кінець пісні" в YouTube Music.

Дата впровадження нової функції поки не повідомляється.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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