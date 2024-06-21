Google масово скасовує підписки на YouTube Premium, які придбані за нижчою ціною через VPN

Google почав скасовувати підписку користувачів на YouTube Premium, які придбали її через VPN в інших країнах, де підписка коштує менше. Про це стало відомо зі скарг користувачів на платформі Reddit, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що багато користувачів останнім часом почали скаржитись на те, що YouTube раптом скасував їхні Premium-підписки. Всі ці випадки об'єднуєте, що користувачі використовували VPN, щоб підписатися на YouTube Premium за нижчою ціною, ніж те, що доступно для їхнього домашнього ринку.

Зокрема, один з користувачів розповів, що завдяки VPN оформив підписку через Україну. Проте тепер він не може відновити підписку, використовуючи ту саму картку. За його словами, YouTube вимагає картку з адресою в країні підписки.

Інший користувач поскаржився, що йому прийшов лист від YouTube у якому йдеться про те, що "країна реєстрації неправильна" разом з посиланням на оновлення підписки.

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Контекст

YouTube пропонує різні ціни на Premium для певних ринків, щоб краще відповідати купівельній спроможності місцевої валюти та очікуванням місцевих споживачів.

Тож чимало людей використовували VPN-з’єднання, щоб замаскувати свою країну походження та скористатися цим регіональним ціноутворенням.

Наприклад, однією з поширених країн для таких обхідних підписок є Україна. У нас підписка на YouTube Premium коштує 99 грн на місяць або близько 2,44 долара за поточним курсом. Для порівняння, у США та сама підписка обходиться вже у 13,99 долара на місяць.

При цьому після такої підписки Premium працюватиме навіть без VPN. Таким чином використавши VPN з українською IP-адресою, можна було зекономити понад 100 доларів на рік.

Нагадаємо

YouTube впроваджує новий інструмент у Creator Studio, який буде вимагати від творців контенту маркувати реалістичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту.