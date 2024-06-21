Google начал отменять подписку пользователей на YouTube Premium, которые приобрели ее через VPN в других странах, где подписка стоит меньше. Об этом стало известно из жалоб пользователей на платформе Reddit, передает УНН.

Детали

Отмечается, что многие пользователи в последнее время начали жаловаться на то, что YouTube вдруг отменил их Premium-подписки. Все эти случаи объединяет то, что пользователи использовали VPN для подписки на YouTube Premium по более низкой цене, чем то, что доступно для их домашнего рынка.

В частности, один из пользователей рассказал, что благодаря VPN оформил подписку через Украину. Однако теперь он не может восстановить подписку, используя ту же карту. По его словам, YouTube требует карточку с адресом в стране подписки.

Другой пользователь пожаловался, что ему пришло письмо от YouTube в котором говорится, что "страна регистрации неверна" вместе со ссылкой на обновление подписки.

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Контекст

YouTube предлагает различные цены Premium для определенных рынков, чтобы лучше соответствовать покупательной способности местной валюты и ожиданиям местных потребителей.

Поэтому многие люди использовали VPN-соединение, чтобы замаскировать свою страну происхождения и воспользоваться этим региональным ценообразованием.

Например, одной из распространенных стран для таких обходных подписок является Украина. У нас подписка на YouTube Premium стоит 99 грн в месяц или около 2,44 доллара по текущему курсу. Для сравнения, в США та же подписка обходится уже в 13,99 доллара в месяц.

При этом после такой подписки Premium будет работать даже без VPN. Таким образом использовав VPN с украинским IP-адресом, можно было сэкономить более 100 долларов в год.

Напомним

YouTube внедряет новый инструмент в Creator Studio, который потребует от создателей контента маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.