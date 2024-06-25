Вскоре в приложении YouTube может появиться новая функция - таймер сна. Эта функция уже привычна для подкастов и музыкальных программ, позволяя пользователям указывать, когда останавливать воспроизведение, что особенно удобно для использования перед сном. Об этом пишет Android Authority, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пользователи смогут устанавливать таймер, указывая часы и/или минуты до остановки воспроизведения. Таймер будет отображаться в виде оповещения, что позволит легко сбросить его или продолжить просмотр, если это нужно.

Несмотря на то, что YouTube Music уже имеет функцию таймера сна, ее введение в основном приложении YouTube выглядит как запоздалое, но очень полезное нововведение.

Сейчас пользователи Android вынуждены использовать сторонние приложения для этой функции, а пользователи iPhone могут настроить общесистемный таймер для остановки воспроизведения медиа.

Эксперты также надеются, что в будущем YouTube добавит опцию "конец видео" для таймера, подобно функции "конец песни" в YouTube Music.

Дата внедрения новой функции пока не сообщается.

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