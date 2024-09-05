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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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YouTube решил ограничить рекомендации видео о фитнесе для подростков

YouTube решил ограничить рекомендации видео о фитнесе для подростков

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 18:05  •  1327 просмотра

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YouTube не будет рекомендовать подросткам 13-17 лет видео об идеальной физической форме и весе. Платформа также ограничит доступ к контенту с «социальной агрессией», включая драки и запугивания.

Видеохостинг YouTube не будет рекомендовать подросткам видео, которые пропагандируют определенный идеал физической подготовки, тип фигуры и веса тела. Об этом пишет TechCrunch, передает УНН.

Детали 

Платформа не будет ограничивать доступ пользователям в возрасте от 13 до 17 лет просматривать видео о фитнесе и диете, но не будет советовать к просмотру похожий контент.

Платформа ввела ограничения после многолетней критики видео с идеализированными стандартами красоты, которые могут потенциально навредить подросткам, которые часто сравнивают себя с другими.

По мере того, как у подростка развиваются мысли о том, кто он есть, и о своих собственных стандартах, повторное потребление контента с идеализированными стандартами, который начинает формировать нереалистичный внутренний стандарт, может привести к формированию у некоторых подростков негативных убеждений о себе

- глобальный руководитель отдела здравоохранения YouTube, доктор Гарт Грэм. 

 Отдельно YouTube также ограничит доступ к видео, которые демонстрируют "социальную агрессию", в частности драки и запугивания.

Напомним

Приложение YouTube вскоре может получить функцию таймера сна для автоматической остановки воспроизведения видео по истечении установленного времени.

Google масово скасовує підписки на YouTube Premium, які придбані за нижчою ціною через VPN 21 июня 2024, 12:00 • 16264 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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