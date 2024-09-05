YouTube решил ограничить рекомендации видео о фитнесе для подростков

Видеохостинг YouTube не будет рекомендовать подросткам видео, которые пропагандируют определенный идеал физической подготовки, тип фигуры и веса тела. Об этом пишет TechCrunch, передает УНН.

Детали

Платформа не будет ограничивать доступ пользователям в возрасте от 13 до 17 лет просматривать видео о фитнесе и диете, но не будет советовать к просмотру похожий контент.

Платформа ввела ограничения после многолетней критики видео с идеализированными стандартами красоты, которые могут потенциально навредить подросткам, которые часто сравнивают себя с другими.

По мере того, как у подростка развиваются мысли о том, кто он есть, и о своих собственных стандартах, повторное потребление контента с идеализированными стандартами, который начинает формировать нереалистичный внутренний стандарт, может привести к формированию у некоторых подростков негативных убеждений о себе - глобальный руководитель отдела здравоохранения YouTube, доктор Гарт Грэм.

Отдельно YouTube также ограничит доступ к видео, которые демонстрируют "социальную агрессию", в частности драки и запугивания.

Напомним

Приложение YouTube вскоре может получить функцию таймера сна для автоматической остановки воспроизведения видео по истечении установленного времени.

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