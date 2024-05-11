Ймовірно, впала російська ракета: росЗМІ повідомляють про трьох поранених на бєлгородщині
Київ • УНН
Три людини отримали поранення і пошкоджено 21 будинок у бєлгородській області, росія, після того, як минулої ночі там, ймовірно, впала російська ракета.
російська ракета могла впасти на бєлгородську область минулої ночі, постраждали три особи, передає УНН із посиланням на Astra.
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Раніше білгородські пабліки опублікували відео пуску та падіння ракети над містом. Напередодні інформаційне агентство "Бел.ру" видалило цей пост - це єдина публікація, яку видання знесло у своєму каналі від початку обстрілу міста, зазначає Astra.
Дві бомби за два дні: російські літаки двічі "атакували" бєлгородщину06.05.24, 19:23 • 25085 переглядiв
Раніше міноборони рф прозвітувало про збиття 21 ракети РСЗВ "Вампір" і дев'яти БПЛА над регіоном минулої ночі. Як зазначає тг-канал "Аполітичність губить", на кадрах із новосадового видно гігантську вирву, яка нехарактерна для РСЗВ та дронів.
До цього губернатор бєлгородщини повідомляв, що у новосадовому постраждали троє людей, пошкоджено вікна, фасади, покрівлі та паркани 21 приватного будинку та надвірної споруди.