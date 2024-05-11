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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 13:13  •  4426 просмотра

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Три человека получили ранения и поврежден 21 дом в белгородской области, россия, после того, как прошлой ночью там, вероятно, упала российская ракета.

российская ракета могла упасть на белгородскую область минувшей ночью, пострадали три человека, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Ранее белгородские паблики опубликовали видео пуска и падения ракеты над городом. Накануне информационное агентство "Бел.ру" удалило этот пост - это единственная публикация, которую издание снесло в своем канале с начала обстрела города, отмечает Astra.

Две бомбы за два дня: российские самолеты дважды "атаковали" Белгородскую область6 мая 2024, 16:23 • 23545 просмотров

Ранее минобороны рф отчиталось о сбитии 21 ракеты РСЗО "Вампир" и девяти БПЛА над регионом минувшей ночью. Как отмечает тг-канал "Аполитичность губит", на кадрах с Новосадового видно гигантскую воронку, которая нехарактерна для РСЗО и дронов. 

До этого губернатор белгородщины сообщал, что в Новосадовом пострадали три человека, повреждены окна, фасады, кровли и заборы 21 частного дома и надворной постройки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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