Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

российская ракета могла упасть на белгородскую область минувшей ночью, пострадали три человека, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Ранее белгородские паблики опубликовали видео пуска и падения ракеты над городом. Накануне информационное агентство "Бел.ру" удалило этот пост - это единственная публикация, которую издание снесло в своем канале с начала обстрела города, отмечает Astra.

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Ранее минобороны рф отчиталось о сбитии 21 ракеты РСЗО "Вампир" и девяти БПЛА над регионом минувшей ночью. Как отмечает тг-канал "Аполитичность губит", на кадрах с Новосадового видно гигантскую воронку, которая нехарактерна для РСЗО и дронов.

До этого губернатор белгородщины сообщал, что в Новосадовом пострадали три человека, повреждены окна, фасады, кровли и заборы 21 частного дома и надворной постройки.