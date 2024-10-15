Ймовірні прекурсори хімічної зброї: в Іспанії вилучили 13 тонн хімікатів, які призначалися для відправки в рф

В Іспанії арештували чотирьох підозрюваних, які налагодили канал постачання до росії підсанкційних хімічних речовин. Поліція вилучила 13 тонн хімікатів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що хімікати були виявлені всередині контейнера в порту Барселони, а четверо підозрюваних були заарештовані в довколишніх населених пунктах.

За даними поліції, іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту до росії хімічної продукції під міжнародними санкціями.

За їхніми словами, компанія мала дочірню компанію в москві, яка зрештою отримувала хімікати, а також кілька підставних компаній у таких країнах, як Вірменія та Киргизія, щоб приховати справжнє місце призначення товарів, які згодом перенаправлялися до рф.

У ході розслідування було доведено, що хімічні речовини, які перебувають під міжнародним санкціонуванням, деякі з яких є можливими прекурсорами хімічної зброї чи нервово-паралітичних речовин, у минулому експортувалися з використанням структури цієї компанії

Додатково

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав посилити контроль за європейськими компаніями, які можуть бути причетні до постачання в росію товарів подвійного призначення.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін переконаний, що посилення такого контроль вплине на здатність рф розробляти та виготовляти зброю.

Посилення санкцій Європейського Союзу проти російської федерації у зв’язку зі збройною агресією рф на території України повинно залишатися актуальним питанням на порядку денному для наших іноземних партнерів. Саме високотехнологічні складові загалом є ключовими елементами забезпечення функціонування систем керування, живлення та навігації російських ракет. Контроль з боку ЄС за експортом мікроелектроніки та інших передових технологій може суттєво вплинути на здатність росії розробляти та вдосконалювати свою військову техніку й засоби ураження. Також директор КНДІСЕ додав, що скоординованість дій та збереження єдності країн-членів ЄС та України в цьому питанні є ключовими для посилення санкційного режиму та забезпечення його ефективності