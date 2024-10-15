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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вероятные прекурсоры химического оружия: в Испании изъяли 13 тонн химикатов, которые предназначались для отправки в РФ

Вероятные прекурсоры химического оружия: в Испании изъяли 13 тонн химикатов, которые предназначались для отправки в РФ

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 15:14  •  3320 просмотра

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Испанская полиция арестовала 4 человек, подозреваемых в поставках санкционных химикатов в Россию. Изъято 13 тонн веществ, которые могли быть прекурсорами химического оружия. ЕС призывает усилить контроль за экспортом.

В Испании арестовали четырех подозреваемых, которые наладили канал поставки в Россию подсанкционных химических веществ. Полиция изъяла 13 тонн химикатов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что химикаты были обнаружены внутри контейнера в порту Барселоны, а четверо подозреваемых были арестованы в близлежащих населенных пунктах.

По данным полиции, испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции под международными санкциями.

По их словам, компания имела дочернюю компанию в Москве, которая в конце концов получала химикаты, а также несколько подставных компаний в таких странах, как Армения и Киргизия, чтобы скрыть истинное место назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в РФ.

В ходе расследования было доказано, что химические вещества, находящиеся под международным санкционированием, некоторые из которых являются возможными прекурсорами химического оружия или нервно-паралитических веществ, в прошлом экспортировались с использованием структуры этой компании

Дополнительно

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал усилить контроль за европейскими компаниями, которые могут быть причастны к поставкам в Россию товаров двойного назначения.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин убежден, что усиление такого контроля повлияет на способность рф разрабатывать и производить оружие.

Усиление санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с вооруженной агрессией РФ на территории Украины должно оставаться актуальным вопросом на повестке дня для наших иностранных партнеров. Именно высокотехнологичные составляющие в целом являются ключевыми элементами обеспечения функционирования систем управления, питания и навигации российских ракет. Контроль со стороны ЕС за экспортом микроэлектроники и других передовых технологий может существенно повлиять на способность России разрабатывать и совершенствовать свою военную технику и средства поражения. Также директор КНИИСЭ добавил, что скоординированность действий и сохранение единства стран-членов ЕС и Украины в этом вопросе являются ключевыми для усиления санкционного режима и обеспечения его эффективности

- отметил Рувин во время визита в КНИИСЭ специального представителя по вопросам выполнения санкций ЕС против РФ Дэвида О'Салливана.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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kirgizstanКыргызстан
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armeniyaАрмения
khosep-borrelЖозеп Боррель
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