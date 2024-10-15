ЄС має посилити контроль за виконанням санкційного режиму, щоб рф не отримувала західні компоненти для виробництва зброї – Боррель

ЄС має посилити контроль за європейськими компаніями, які експортують компоненти мікроелектроніки до третіх країн, звідки вони потрапляють до рф та використовуються для виробництва зброї. Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейського Союзу.

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Ми бачимо прогрес у подоланні такого обминання санкцій, але має бути зроблено набагато більше. Електронне обладнання та елементи західних зразків продовжують потрапляти до зброї та у військової техніку росії. Коли ви розбираєте російську зброю, ви знаходите там західні електронні компоненти. Тож ми маємо продовжувати боротися проти обходу санкцій та починати цю роботу вдома. Ми маємо посилити контроль за компаніями, які експортують критичні елементи до третіх країн