ЄС має посилити контроль за виконанням санкційного режиму, щоб рф не отримувала західні компоненти для виробництва зброї – Боррель
Київ • УНН
Боррель закликав посилити контроль за експортом мікроелектроніки до третіх країн, звідки вона потрапляє до рф. У російській зброї знаходять західні компоненти, що вимагає ефективнішого санкційного режиму.
ЄС має посилити контроль за європейськими компаніями, які експортують компоненти мікроелектроніки до третіх країн, звідки вони потрапляють до рф та використовуються для виробництва зброї. Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейського Союзу.
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Ми бачимо прогрес у подоланні такого обминання санкцій, але має бути зроблено набагато більше. Електронне обладнання та елементи західних зразків продовжують потрапляти до зброї та у військової техніку росії. Коли ви розбираєте російську зброю, ви знаходите там західні електронні компоненти. Тож ми маємо продовжувати боротися проти обходу санкцій та починати цю роботу вдома. Ми маємо посилити контроль за компаніями, які експортують критичні елементи до третіх країн
Боррель додав, що спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван запропонував розглянути пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності санкційного режиму.
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У тому, що ворог активно використовує високотехнологічні компоненти у своїй зброї, Девід О’Салліван мав змогу переконатися під час візиту до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Спецпредставнику ЄС продемонстрували уламки та електронні компоненти балістичних та крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів та інших засобів ураження, що використовуються російською федерацією у воєнних злочинах проти України.
"Посилення санкцій Європейського Союзу проти російської федерації у зв’язку зі збройною агресією рф на території України повинно залишатися актуальним питанням на порядку денному для наших іноземних партнерів. Саме високотехнологічні складові загалом є ключовими елементами забезпечення функціонування систем керування, живлення та навігації російських ракет.
Контроль з боку ЄС за експортом мікроелектроніки та інших передових технологій може суттєво вплинути на здатність росії розробляти та вдосконалювати свою військову техніку й засоби ураження" - розповів спецпредставнику ЄС директор КНДІСЕ Олександр Рувін.