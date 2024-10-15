ЕС должен усилить контроль за выполнением санкционного режима, чтобы рф не получала западные компоненты для производства оружия - Боррель

ЕС должен усилить контроль за европейскими компаниями, которые экспортируют компоненты микроэлектроники в третьи страны, откуда они попадают в рф и используются для производства оружия. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейского Союза.

Детали

Мы видим прогресс в преодолении такого обхода санкций, но должно быть сделано гораздо больше. Электронное оборудование и элементы западных образцов продолжают попадать в оружие и в военную технику россии. Когда вы разбираете российское оружие, вы находите там западные электронные компоненты. Поэтому мы должны продолжать бороться против обхода санкций и начинать эту работу дома. Мы должны усилить контроль за компаниями, которые экспортируют критические элементы в третьи страны