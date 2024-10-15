ЕС должен усилить контроль за выполнением санкционного режима, чтобы рф не получала западные компоненты для производства оружия - Боррель
Киев • УНН
Боррель призвал усилить контроль за экспортом микроэлектроники в третьи страны, откуда она попадает в РФ. В российском оружии находят западные компоненты, что требует более эффективного санкционного режима.
ЕС должен усилить контроль за европейскими компаниями, которые экспортируют компоненты микроэлектроники в третьи страны, откуда они попадают в рф и используются для производства оружия. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейского Союза.
Детали
Мы видим прогресс в преодолении такого обхода санкций, но должно быть сделано гораздо больше. Электронное оборудование и элементы западных образцов продолжают попадать в оружие и в военную технику россии. Когда вы разбираете российское оружие, вы находите там западные электронные компоненты. Поэтому мы должны продолжать бороться против обхода санкций и начинать эту работу дома. Мы должны усилить контроль за компаниями, которые экспортируют критические элементы в третьи страны
Боррель добавил, что спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан предложил рассмотреть предложения, направленные на повышение эффективности санкционного режима.
Дополнительно
В том, что враг активно использует высокотехнологичные компоненты в своем оружии, Дэвид О'Салливан имел возможность убедиться во время визита в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
Спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.
"Усиление санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с вооруженной агрессией рф на территории Украины должно оставаться актуальным вопросом на повестке дня для наших иностранных партнеров. Именно высокотехнологичные составляющие в целом являются ключевыми элементами обеспечения функционирования систем управления, питания и навигации российских ракет.
Контроль со стороны ЕС за экспортом микроэлектроники и других передовых технологий может существенно повлиять на способность россии разрабатывать и совершенствовать свою военную технику и средства поражения" - рассказал спецпредставителю ЕС директор КНИИСЭ Александр Рувин.