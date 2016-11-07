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С.Тригубенко став представником України в Європейському економічномічному Сенаті

С.Тригубенко став представником України в Європейському економічномічному Сенаті

Київ • УНН

 • 20275 перегляди

КИЇВ-БЕРЛІН. 7 листопада. УНН. Європейський економічний Сенат (EES), що є органом із захисту інтересів європейського бізнесу та працює задля зміцнення Європейської економічної зони, сьогодні прийняв нових членів від української сторони. Сертифікат Сенатора отримав Президент Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України, народний депутат Сергій Тригубенко, передає кореспондент УНН.

Так, Європейський економічний сенат налічує 300 сенаторів з усього світу і є спеціальним органом, уповноваженим на побудову діалогу між бізнесом та владою Європейської економічної зони.

"З одногу боку для мене велика честь стати Сенатором Європейської економічної інституції, з іншого боку – значна відповідальність за розвиток аграрного бізнес-сектору на такій арені.

Я докладатиму максимум зусиль для розширення партнерських зв’язків українських фермерів серед європейських колег, задля залучення іноземних інвестицій, а також для захисту інтересів агропромислового комплексу та продовольства України.

Це можливо завдяки інструментам роботи Європейського економічного сенату, які зводяться до конструктивного діалогу з владою, як нашої держави, так і вповноваженими органами європейських країн.

Більше того, членство в Сенаті гарантує Україні постійну фахову підтримку та консультації щодо втілення європейських реформ", - зазначив С.Тригубенко.

Довідка УНН: Європейський економічний Сенат (EES), заснований у 1997 році, є національним органом, який захищає європейські бізнес-інтереси.

Європейський економічний сенат (ЄЕС) є безпартійним і загальногалузевим європейським органом, який об’єднує успішні європейські компанії і приватних осіб, які діляться своїми знаннями і досвідом.

"Ми даємо пояснення з поточних актуальних питань, пропонуємо розробку рішень і пропозицій, вирішення проблем, які стоять перед нами у політиці і економіці.

Ми - справедливий і шанобливий партнер політики, і наша мета – формувати майбутнє Європи.

Уже зараз втілено в життя близько 80% законів і правил, як економічних, так і соціальних, які прямо або опосередковано пов'язані з «Брюсселем». Цей та багато інших "спецпредставників ЄС" з надмірною бюрократією диктують, як підприємці мають використовувати свої поради", - йдеться на офіційному порталі Сенату.

Щорічно Європейський Сенат проводить 13-15 зустрічей, які проходять у формі дискусій та консультацій з питань, що мають стратегічне значення для Європи.

Крім того, кожна секція Європейського Економічного Сенату проводить зустрічі і консультації в кожній з країн, де вона створена. (Одна з таких зустрічей проходила в Ялті в 2011 році).

Українські Національні Новини

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