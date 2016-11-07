С.Тригубенко став представником України в Європейському економічномічному Сенаті

Так, Європейський економічний сенат налічує 300 сенаторів з усього світу і є спеціальним органом, уповноваженим на побудову діалогу між бізнесом та владою Європейської економічної зони.

"З одногу боку для мене велика честь стати Сенатором Європейської економічної інституції, з іншого боку – значна відповідальність за розвиток аграрного бізнес-сектору на такій арені.

Я докладатиму максимум зусиль для розширення партнерських зв’язків українських фермерів серед європейських колег, задля залучення іноземних інвестицій, а також для захисту інтересів агропромислового комплексу та продовольства України.

Це можливо завдяки інструментам роботи Європейського економічного сенату, які зводяться до конструктивного діалогу з владою, як нашої держави, так і вповноваженими органами європейських країн.

Більше того, членство в Сенаті гарантує Україні постійну фахову підтримку та консультації щодо втілення європейських реформ", - зазначив С.Тригубенко.

Довідка УНН: Європейський економічний Сенат (EES), заснований у 1997 році, є національним органом, який захищає європейські бізнес-інтереси.

Європейський економічний сенат (ЄЕС) є безпартійним і загальногалузевим європейським органом, який об’єднує успішні європейські компанії і приватних осіб, які діляться своїми знаннями і досвідом.

"Ми даємо пояснення з поточних актуальних питань, пропонуємо розробку рішень і пропозицій, вирішення проблем, які стоять перед нами у політиці і економіці.

Ми - справедливий і шанобливий партнер політики, і наша мета – формувати майбутнє Європи.

Уже зараз втілено в життя близько 80% законів і правил, як економічних, так і соціальних, які прямо або опосередковано пов'язані з «Брюсселем». Цей та багато інших "спецпредставників ЄС" з надмірною бюрократією диктують, як підприємці мають використовувати свої поради", - йдеться на офіційному порталі Сенату.

Щорічно Європейський Сенат проводить 13-15 зустрічей, які проходять у формі дискусій та консультацій з питань, що мають стратегічне значення для Європи.

Крім того, кожна секція Європейського Економічного Сенату проводить зустрічі і консультації в кожній з країн, де вона створена. (Одна з таких зустрічей проходила в Ялті в 2011 році).