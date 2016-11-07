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С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском економичномичному Сенате

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КИЕВ-БЕРЛИН. 7 ноября. УНН. Европейский экономический Сенат (EES), являющийся органом по защите интересов европейского бизнеса и работающий для укрепления Европейской экономической зоны, сегодня принял новых членов от украинской стороны. Сертификат Сенатора получил Президент Федерации работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины, народный депутат Сергей Тригубенко, передает корреспондент УНН.

Так, Европейский экономический сенат насчитывает 300 сенаторов со всего мира и является специальным органом, уполномоченным на построение диалога между бизнесом и властью Европейской экономической зоны.

"С одной стороны для меня большая честь стать сенатором Европейской экономической институции, с другой стороны - значительная ответственность по развитию аграрного бизнес-сектора на такой арене.

Я буду прилагать максимум усилий для расширения партнерских связей украинских фермеров среди европейских коллег, для привлечения иностранных инвестиций, а также для защиты интересов агропромышленного комплекса и продовольствия Украины.

Это возможно благодаря инструментам работы Европейского экономического сената, которые сводятся к конструктивному диалогу с властью, как нашего государства, так и уполномоченными органами европейских стран.

Более того, членство в Сенате гарантирует Украине постоянную профессиональную поддержку и консультации по воплощению европейских реформ", - отметил С.Тригубенко.

Справка: Европейский экономический Сенат (EES), основанный в 1997 году, является  органом, который защищает европейские бизнес-интересы.

Европейский экономический сенат (ЕЭС) является беспартийным и общеотраслевым европейским органом, который объединяет успешные европейские компании и частных лиц, которые делятся своими знаниями и опытом.

“Мы даем объяснения по текущим актуальным вопросам, предлагаем разработку решений и предложений, решение проблем, которые стоят перед нами в политике и экономике.

Мы — справедливый и уважительный партнер политики, и наша цель — формировать будущее Европы.

Уже сейчас воплощено в жизнь около 80% законов и правил, как экономических, так и социальных, которые прямо или косвенно связаны с „Брюсселем“. Этот и многие другие из „спецпредставителей ЕС“ с избыточной бюрократией диктуют, как предприниматели должны использовать свои советы”, — говорится на официальном портале Сената.

Ежегодно Европейский Сенат проводит 13-15 встреч, которые проходят в форме дискуссий и консультаций по вопросам, которые имеют стратегическое значение для Европы.

Кроме того, каждая секция Европейского Экономического Сената проводит встречи и консультации в каждой из стран, где она создана. (Одна из таких встреч проходила в Ялте в 2011 году).

 

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