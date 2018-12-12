Європарламент назвав пріоритетною метою боротьбу з російською кіберзагрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європарламент (ЄП) на пленарному засіданні в Страсбурзі визначив зовнішньополітичні та безпекові пріоритети Євросоюзу на наступний рік. Вони прописані в прийнятій євродепутатами резолюції, йдеться на сайті ЄП, інформує УНН.
Одним з основних пріоритетів для Європи називається протистояння кіберзагрозам, що йдуть від Росії.
“Європейський союз повинен бути більш стійким до зовнішнього втручання, особливо з огляду на вибори до Європарламенту 23-26 травня 2019 року. Євросоюз повинен бути стійкішим перед загрозою терористичних атак... а також перед нелегальною міграцією, пропагандою, онлайн- і офлайн-кампаніями з дезінформації, російськими спробами здійснити кібератаки і іншими гібридними погрозами, які вимагають швидкого і скоординованої відповіді”, — йдеться в релізі, поширеному за підсумками засідання.
Крім того, депутати заявили про необхідність розглянути питання про політику “менше за менше” щодо третіх країн, які порушують права людини та демократичні стандарти, включаючи позбавлення їх преференційних умов, зокрема, в галузі торгівлі та розвитку. “Жодна угода між ЄС і третіми країнами не повинна бути ратифікована до тих пір, поки не будуть дотримані стандарти в області прав людини”, — відзначили члени Європарламенту.
Крім цього євродепутати запропонували створити Раду безпеки ЄС, в обов’язки якої увійде розгляд питань оборони і зовнішньої політики.
Також Європарламент на сесії в Страсбурзі прийняв резолюцію, в якій закликав скасувати реалізацію проекту “Північний потік-2”.
“Оскільки Україна грає вирішальну роль в європейських мережах енергопостачання, депутати Європарламенту засуджують будівництво трубопроводу „Північний потік-2“ в обхід України, так як це політичний проект, який становить загрозу європейській енергетичній безпеці”, — заявили в парламенті.
Нагадуємо, Президент України зустрівся з Президентом Європейської Ради.