Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европарламент (ЕП) на пленарном заседании в Страсбурге определил внешнеполитические и оборонные приоритеты Евросоюза на следующий год. Они прописаны в принятой евродепутатами резолюции, говорится на сайте ЕП, информирует УНН.
Одним из основных приоритетов для Европы называется противостояние киберугрозам, исходящей от России.
“Европейский союз должен быть более устойчив к внешнему вмешательству, особенно учитывая выборы в Европарламент 23-26 мая 2019 года. Евросоюз должен быть устойчивее перед угрозой террористических атак... а также перед нелегальной миграцией, пропагандой, онлайн- и офлайн-кампаниями по дезинформации, российскими попытками осуществить кибератаки и другими гибридными угрозами, которые требуют быстрого и скоординированного ответа”, — говорится в релизе, распространенном по итогам заседания.
Кроме того, депутаты заявили о необходимости рассмотреть вопрос о политике “меньше за меньшее” в отношении третьих стран, нарушающих права человека и демократические стандарты, включая лишение их преференциальных условий, в частности, в области торговли и развития. “Ни одно соглашение между ЕС и третьими странами не должно быть ратифицировано до тех пор, пока не будут соблюдены стандарты в области прав человека”, — отметили члены Европарламента.
Помимо этого евродепутаты предложили создать Совет безопасности ЕС, в обязанности которого войдет рассмотрение вопросов обороны и внешней политики.
Также Европарламент на сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2".
“Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода “Северный поток-2 в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности”, — заявили в парламенте.
Напоминаем, Президент Украины встретился с Президентом Европейского Совета.