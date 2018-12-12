Президент України зустрівся з Президентом Європейської Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави поінформував Дональда Туска про наслідки акту відкритої агресії Росії у Керченській протоці та існуючі загрози для регіональної безпеки.
“Петро Порошенко наголосив на необхідності надання потужної та адекватної відповіді з боку ЄС на акт агресії Росії проти України 25 листопада для протидії стратегії „повзучої окупації“ Кремлем Азовського моря та Керченської протоки. Президент України закликав лідерів ЄС засудити агресивні дії Росії, вимагати забезпечення відновлення свободи судноплавства, негайного та безумовного звільнення 24 захоплених моряків та 3 кораблів. Президентові Європейської Ради були передані списки осіб та кораблів Росії, причетних до акту агресії”, — вказано у повідомленні.
Глава держави наголосив на важливості посилення допомоги з боку Європейського Союзу соціально-економічному розвитку українського Приазов’я, яке потерпає від цілеспрямованої блокади з боку Російської Федерації. З цією метою Президент передав на розгляд інституцій та держав-членів ЄС перелік гуманітарних та інфраструктурних проектів, які могли б підтримати європейські партнери.
Лідери відзначили відсутність прогресу з боку Росії в імплементації Мінських домовленостей, що обумовлює необхідність схвалення Європейською Радою політичного рішення про подальше продовження ЄС економічних та секторальних санкцій проти Росії після 31 січня 2019 року. У цьому контексті Президент України подякував за нещодавнє рішення Ради ЄС щодо запровадження санкцій ЄС стосовно 9 осіб, відповідальних за організацію та проведення незаконних виборів на Донбасі 11 листопада 2018 року.
Президенти домовились посилити взаємодію для протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси в Україні та Європейському Союзі у 2019 році.
У прес-службі також додали, що вони: “обмінялися думками щодо шляхів реалізації домовленостей за підсумками Двадцятого Саміту Україна — ЄС, зокрема в частині поглиблення секторальної інтеграції в енергетичній сфері, цифровому ринку, юстиції та внутрішніх справах, митниці. У цьому контексті лідери домовились приділити особливу увагу обговоренню цих питань на наступному засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 17 грудня 2018 року”.
Як інформував УНН, Європарламент закликав закрити порти ЄС для суден Росії.