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Президент Украины встретился с Президентом Европейского Совета

Киев • УНН

 • 9083 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретился с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент Украины встретился с Президентом Европейского Совета

Глава государства проинформировал Дональда Туска о последствиях акта открытой агрессии России в Керченском проливе и существующие угрозы для региональной безопасности.

“Петр Порошенко подчеркнул необходимость предоставления мощного и адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины 25 ноября для противодействия стратегии „ползучей оккупации“ Кремлем Азовского моря и Керченского пролива. Президент Украины призвал лидеров ЕС осудить агрессивные действия России, требовать обеспечения восстановления свободы судоходства, немедленного и безусловного освобождения 24 захваченных моряков и 3 кораблей. Президенту Европейского Совета были переданы списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии”, — указано в сообщении.

Глава государства отметил важность усиления помощи со стороны Европейского Союза социально-экономическому развитию украинского Приазовья, страдающего от целенаправленной блокады со стороны Российской Федерации. С этой целью Президент передал на рассмотрение институтов и государств-членов ЕС перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры.

Лидеры отметили отсутствие прогресса со стороны России в осуществлении Минских договоренностей, что обусловливает необходимость одобрения Европейским Советом политического решения о дальнейшем продолжении ЕС экономических и секторальных санкций против России после 31 января 2019 года. В этом контексте Президент Украины поблагодарил за недавнее решение Совета ЕС о введении санкций ЕС в отношении 9 лиц, ответственных за организацию и проведение незаконных выборов на Донбассе 11 ноября 2018.

Президенты договорились усилить взаимодействие для противодействия внешнему вмешательству в избирательные процессы в Украине и Европейском Союзе в 2019 году.

В пресс-службе также добавили, что они: “обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей по итогам Двадцатого Саммита Украина — ЕС, в частности в части углубления секторальной интеграции в энергетической сфере, цифровом рынке, юстиции и внутренних дел, таможни. В этом контексте лидеры договорились уделить особое внимание обсуждению этих вопросов на следующем заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 17 декабря 2018 года”.

Как информировал УНН, Европарламент призвал закрыть порты ЕС для судов России.

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