Європарламент закликав закрити порти ЄС для суден Росії

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європарламент в ухваленій 12 грудня резолюції закликає країни-члени закрити для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доступ до портів ЄС до того часу, поки Росія не звільнить прохід Керченською протокою в Азовське море. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.