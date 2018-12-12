Европарламент призвал закрыть порты ЕС для судов России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европарламент в принятой 12 декабря резолюции призывает страны-члены закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ к портам ЕС до тех пор, пока Россия не освободит проход Керченским проливом в Азовское море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море”, — указано в принятой резолюции.
Европарламентарии также осудили нападение России на украинские корабли 25 ноября у Керченского пролива и призвали немедленное и безусловное освобождение украинских кораблей и моряков, которые должны иметь статус военнопленных.
Учитывая действия России в Керченском проливе, европейские депутаты призвали подготовить дополнительные санкции.
“Призываем ЕС и государства-члены внедрить целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и если будет иметь место дальнейшая военная эскалация”, — говорится в документе.
Напоминаем, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточит санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не будет уволен. Об этом написал брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк в Twitter.