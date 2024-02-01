Європа надсилає сигнал всьому світу, що міжнародний порядок витримає всі виклики - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країнам Європейського Союзу за підтримку України, зазначивши, що Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Про це заявив Зеленський під час засідання Європейської ради, передає УНН.

Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким - сказав Зеленський.

Президент подякував лідерам ЄС за рішення виділити 50 млрд євро Україні на наступні чотири роки: "Це чіткий сигнал, що Україна вистоїть і що Європа вистоїть", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що це рішення було ухвалене одноголосно всіма 27 країнами-членами, що означає, що "це ще одна чітка ознака міцної єдності та підтримки України".

"Минулого разу, коли відбулось таке засідання Євроради на кону була довіра Європи. І ми всі разом цю довіру зміцнили. ЄС довів, що його слово має значення, а його обіцянки працюють заради інтересів усієї Європи. Ухвалені в грудні політичне рішення про зелене світло для переговорів з Україною про вступ - це був доказ, що європейські пріоритети, які визначені всіма лідерами Європи, виконуються. Саме такої політики ми всі у Європі потребуємо й надалі", - резюмував глава держави.

Нагадаємо

Усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС.

Володимир Зеленський подякував лідерам країнам Європейського Союзу за підтримку України ти виділення нового пакету допомоги на 50 мільярдів євро.