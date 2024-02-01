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Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 13:14  •  13462 просмотра

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Президент Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за единодушное выделение 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года, заявив, что это свидетельствует о крепком единстве и поддержке Европы. Он подчеркнул, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Европейского Союза за поддержку Украины, отметив, что Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Об этом заявил Зеленский во время заседания Европейского совета, передает УНН.

Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Европа задает тон в глобальных процессах своим единством. Сейчас это факт. И он должен оставаться таковым 

- сказал Зеленский.

Президент поблагодарил лидеров ЕС за решение выделить 50 млрд евро Украине на следующие четыре года: "Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами, что означает, что "это еще один четкий признак крепкого единства и поддержки Украины".

"В прошлый раз, когда состоялось такое заседание Евросовета на кону было доверие Европы. И мы все вместе это доверие укрепили. ЕС доказал, что его слово имеет значение, а его обещания работают ради интересов всей Европы. Принятые в декабре политическое решение о зеленом свете для переговоров с Украиной о вступлении - это было доказательство, что европейские приоритеты, которые определены всеми лидерами Европы, выполняются. Именно в такой политике мы все в Европе нуждаемся и в дальнейшем", - резюмировал глава государства.

Напомним

Все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза договорились о дополнительном пакете поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС.

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Европейского Союза за поддержку Украины и выделение нового пакета помощи на 50 миллиардов евро.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Президент Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за единодушное выделение 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года, заявив, что это свидетельствует о крепком единстве и поддержке Европы. Он подчеркнул, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами

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