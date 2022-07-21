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Єврокомісія запропонувала зробити імпорт аміаку і карбаміду безмитним: росії та білорусі це не стосується

Єврокомісія запропонувала зробити імпорт аміаку і карбаміду безмитним: росії та білорусі це не стосується

Київ • УНН

 • 183735 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. До початку осінньої посівної Єврокомісія пропонує скасувати ввізне мито на сировину для виробництва азотних добрив, за винятком поставок з росії та білорусі, передає УНН з посиланням на проект постанови в "Офіційному журналі" Євросоюзу. А все для того, щоб зменшити залежність від країни-агресора.

Деталі

Документ передбачає до кінця 2024 року обнулити імпортних мит на аміак та карбамід, які наразі становлять 5,5% та 6,5% відповідно. Для продукції з росії та білорусі мита зберігаються на колишньому рівні.

У ЄС наголошують - така пропозиція була зроблена для диверсифікації поставок сировини щодо виробництва добрив та скорочення залежності від росії - другого за величиною постачальника азотних добрив до Євросоюзу.

Торік ЄС імпортував майже 3 млн тонн аміаку на суму 1,3 млрд євро і майже 5 млн тонн карбаміду на 1,8 млрд євро. Понад 60% цих обсягів було ввезено безмитно - із країн, які мають преференції при доступі на ринок ЄС.

Щодо росії, то в 2021 році на неї припало 29% європейського імпорту аміаку. Частка самої росії та білорусі в постачанні карбаміду на ринок ЄС становила 24%.

Нагадаємо

У росії одним з найбільших виробників азотних добрив - аміаку і карбаміду є “ТольяттиАзот”. Незважаючи на те, що це російське підприємство, воно в прямому та переносному сенсі пов'язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”, який є найвигіднішим шляхом для транспортування аміаку з росії за кордон через Одеський припортовий завод.

У даний момент “ТольяттіАзот” належить російському бізнесменові Дмитру Мазепіну, який перебуває під санкціями. Після початку війни, підконтрольне йому підприємство “Хімактивінвест” збільшило свою частку в “Тольяттіазот” з 9,75% до 80,51% акцій.

Раніше підприємство належало Сергію та Володимиру Махлаям, які виступали і продовжують виступати проти “кривавого режиму” путіна в Україні. Після серії рейдерських атак з боку кремля врешті-решт їхнє підприємство, створене своїми руками, перейшло в руки Мазепіна.

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