Еврокомиссия предложила сделать импорт аммиака и карбамида беспошлинным: рф и беларусь это не коснется

КИЕВ. 21 июля. УНН. До начала осенней посевной Еврокомиссия предлагает отменить ввозные пошлины на сырье для производства азотных удобрений, за исключением поставок из россии и беларуси, передает УНН со ссылкой на проект постановления в "Официальном журнале " Евросоюза. А все для того, чтобы сократить зависимость от страны-агрессора.